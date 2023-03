Eine Schwerverletzte nach Brand in Stralsund

Vorpommern-Rügen: Motorroller angesteckt: Brandstifter gesucht

Nach einem Wohnhausbrand in Rambin auf der Insel Rügen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der vorsätzlichen schweren Brandstiftung. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, brach das Feuer am Sonntagabend kurz vor Mitternacht an einem Motorroller aus, der schon vor längerer Zeit vor dem Wohnhaus abgestellt worden war. Die Untersuchung eines Brandgutachters ergab am Montag, dass der Brand an dem Leichtmotorrad vermutlich gelegt wurde.