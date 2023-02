Ofen ohne Genehmigung in Schuppen eingebaut: Brand

Rostock: Lastwagen in Brand gesteckt: 80.000 Schaden in Kröpelin

Unbekannte haben in Kröpelin bei Rostock einen Lastwagen vorsätzlich in Brand gesteckt. Das ergaben die Untersuchungen eines Brandgutachters und der Kriminalpolizei, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. In der Nacht zu Dienstag war eine Zündquelle mit Brandbeschleuniger an einem vorderen Rad des abgestellten Lastwagens so platziert worden, dass das Feuer auf die Fahrerkabine und den Motorraum übergriff. Ein Anwohner bemerkte die Flammen kurz nach Mitternacht und schlug Alarm. Die Feuerwehr löschte den Brand im Südosten der Kleinstadt. Der Schaden wurde auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand, die Polizei hofft auf Hinweise.