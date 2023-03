Geldtransporter-Überfall: Räuber erbeuten mehrere Millionen

Statistisches Landesamt: Frauen sechs Prozent im Lohnrückstand gegenüber Männern

Frauen in Mecklenburg-Vorpommern verdienen im Vergleich zu Männern laut Statistischem Landesamt seit Jahren im Schnitt etwa sechs Prozent weniger. Die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern sei im Vergleich aller Bundesländer in MV am geringsten - aber sie sei beständig, teilte das Amt am Donnerstag mit Blick auf den Internationalen Frauentag am 8. März mit. In Deutschland insgesamt betrage der Lohnunterschied 18 Prozent.