Faeser verbietet Neonazi-Gruppe «Hammerskins Deutschland»

E-Bike im Keller in Flammen: 23 Mieter müssen Haus verlassen

Wegen eines brennenden E-Rads mussten 23 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Rostock ihre Wohnungen am frühen Dienstagmorgen fluchtartig verlassen. Das Elektrorad stand im Keller des Gebäudes im Ortsteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die Flammen griffen auf weitere im Keller gelagerte Gegenstände über. Ein Mieter wurde leicht durch Rauchgase verletzt. Die Feuerwehr löschte den Kellerbrand. Die Bewohner konnten am Morgen wieder in ihre Wohnungen zurück. Die genaue Brandursache sowie der Gesamtschaden seien noch nicht klar, so die Polizei.