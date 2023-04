Ausbau der Windenergie im Nordosten tritt auf der Stelle

Energie: Bau neuer Windräder in Sachsen stockt

Der Ausbau der Windkraft in Sachsen dümpelt weiter vor sich hin. In den ersten drei Monaten des Jahres ist nach einer vorläufigen Auswertung Fachagentur Windenergie an Land im Freistaat kein einziges Windrad neu in Betrieb gegangen. Bundesweit kamen dagegen 117 Anlagen mit einer Leistung von gut 546 Megawatt neu hinzu. Die meisten davon stehen in Schleswig-Holstein (29) und Niedersachsen (22). Schon im vergangenen Jahr war Sachsen einem Bericht zufolge im Vergleich der ostdeutschen Länder Schlusslicht, was die Zahl der neu in Betrieb genommenen Windräder betraf.