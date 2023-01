Polizei zerschlägt Bande von Zigarettenautomaten-Knackern

Durchsuchungen: Razzia wegen Verdachts des Besitzes von Kinderpornografie

Wegen des Verdachts des Besitzes von Kinderpornografie hat die Polizei am Donnerstag in vier Landkreisen in Ost- und Nordbrandenburg Objekte durchsucht. Ermittelt werde gegen insgesamt 16 Personen, teilte die Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) mit. Durchsucht wurden demnach vier Objekte in der Uckermark, fünf im Kreis Barnim, fünf in Märkisch Oderland und zwei im Kreis Oder-Spree. Weitere Einzelheiten teilte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht mit. Die Leitung des Ermittlungsverfahrens hat die Staatsanwaltschaft Cottbus übernommen.