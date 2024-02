Gesprengter Geldautomat - Fahndung bislang erfolglos

Unbekannte sprengen in der Nacht einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Stralsund. Die Polizei fahndet nach den Tätern und prüft Zusammenhänge zu anderen Fällen.

Unbekannte haben einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Stralsund gesprengt. Die Täter seien in der Nacht zum Freitag mit einem Auto geflüchtet, wie die Polizei mitteilte. Trotz Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen - zwischenzeitlich waren es den Angaben zufolge mindestens 18 Fahrzeuge - blieb die Suche nach den Tätern den Angaben zufolge bislang erfolglos.

«Die Fahndung ist inzwischen beendet. Es ist nicht sicher, ob sich die Täter noch in der Region aufhalten oder bereits untergetaucht sind», informierte die Polizei am Freitagvormittag. Die Ermittler bitten weiter um Zeugenhinweise. Zwei Verdächtige sollen dunkle Kleidung getragen haben. «Zusammenhänge zu anderen, ähnlichen Fällen von Geldautomatensprengungen in der Region und auch im Bundesgebiet werden geprüft.»

Der Munitionsbergungsdienst sei am Tatort gewesen, um zu prüfen, ob eine Gefahr bestehe. Außerdem habe die Kriminalpolizei Spuren gesichert und Zeugen befragt, teilten die Ermittler mit. Ein Teil des Gebäudes und der Parkplatz waren am Freitagvormittag noch gesperrt. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst noch unklar. Am Tatort sei Geld sichergestellt worden. Die Beamten gehen aber nach eigenen Angaben davon aus, dass weiteres Geld entwendet wurde.