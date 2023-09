Einbruch in Solarpark: Einbrecher richten hohen Schaden an

Zu Tod von Sechsjährigem: Tatverdächtiger war aggressiv

Der tatverdächtige 14-Jährige im Fall des getöteten sechsjährigen Joel ist nach Ermittlerangaben in der Vergangenheit aggressiv in Erscheinung getreten. «Wir wissen durch die Ermittlungen, dass er in Vergangenheit bereits durch aggressives Verhalten gegenüber anderen Kindern ja aufgetreten ist», sagte der zuständige Chefermittler, Olaf Hildebrandt, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Neubrandenburg. «Wir denken, dass das damit im Zusammenhang stehen wird.»