Home

Regional

Mecklenburg-Vorpommern

Ermittlung: Untersuchungen nach Tod von Sechsjährigem laufen weiter

Untersuchungen nach Tod von Sechsjährigem laufen weiter

Nach dem gewaltsamen Tod eines Sechsjährigen in Pragsdorf (Mecklenburgische Seenplatte) vor gut einer Woche geht die Spurenauswertung auch am Wochenende weiter. Nach Polizeiangaben von Freitag werden Spuren an einem sichergestellten Messer, der Kleidung des Jungen sowie DNA untersucht. Gewisse biologische Prozesse, die für die Auswertung notwendig seien, könnten nicht manuell beschleunigt werden.

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Die Kripo-Beamten würden zudem am Samstag und Sonntag weiter intensiv die Ergebnisse einer umfangreichen Befragung in Pragsdorf vom vergangenen Mittwoch auswerten und Hinweise für weitere Ermittlungsansätze nutzen. Der Junge war am Nachmittag des 14. September zum Spielen gegangen, aber nicht wie vereinbart nach Hause gekommen. Die Eltern meldeten ihn als vermisst. Eine Stunde später wurde er mit schwersten Stichverletzungen in einer Hecke am Bolzplatz des Dorfes in der Nähe eines Sees gefunden. Versuche, ihn wiederzubeleben, waren erfolglos. Die Obduktion ergab, dass er erstochen wurde - mit einer bisher unbekannten Waffe.

© dpa