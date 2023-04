GPS-System «verrät» gesuchten Alkoholfahrer mit 2,5 Promille

Landkreis Rostock: Polizei stoppt Taxifahrer mit 2,3 Promille Alkohol im Blut

Ein Taxifahrer aus dem Landkreis Rostock hat sich mit einer Alkoholfahrt vorläufig um seine Arbeitsstelle gebracht. Wie ein Polizeisprecher am Freitag in Güstrow sagte, wurde der 60-Jährige am Donnerstagmorgen in seinem Taxi in Sanitz gestoppt. Er war mit einer Fahrt in Schlangenlinien aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei 2,32 Promille, so dass dem Mann der Führerschein und der Personenbeförderungsschein abgenommen wurden.