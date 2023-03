Krankenhaus Demmin fordert Ausgleich für höhere Kosten

Krankenhaus: Rund 47 Millionen Euro für Neubau des Klinikums Chemnitz

Für den Neubau eines Kardiologischen Zentrums des Klinikums Chemnitz hat das Krankenhaus am Mittwoch Fördermittel in Höhe von rund 47 Millionen Euro überreicht bekommen. Mit dem Neubau gehe das Klinikum als Maximalversorger für die Region Südwestsachsen neue Wege, um medizinische Versorgung gerade im eher ländlich geprägten Raum und in herausfordernden Zeiten knapper Ressourcen auch für die Zukunft zu sichern, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) bei der Übergabe des Fördermittelbescheids am Mittwoch in Chemnitz. Die Förderung durch den Freistaat solle die bedeutende Rolle des Klinikums in der sächsischen Krankenhauslandschaft unterstreichen.