Klimastiftung: Sellering stellt Vorstnadsrücktritt in Frage

Nordwestmecklenburg: Fanfarenbläser kennt keine Grenze: Polizei ermittelt

Die Polizei in Nordwestmecklenburg ermittelt gegen einen notorischen Fanfarenbläser. Der 59-jährige Mann habe die Polizisten am Donnerstagabend in Grevesmühlen trotz mehrfacher Ermahnung immer wieder von ganz nah mit etwa 120 Dezibel Lautstärke beschallt - das Instrument wurde beschlagnahmt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der Tatverdächtige war Teilnehmer einer Demonstration mit rund 200 Menschen am Rande des Kreistages in Grevesmühlen, bei dem es auch um die Unterbringung von Flüchtlingen ging.