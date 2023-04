Bundeskanzler besucht Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern

Bei seinem zweiten Besuch im Nordosten innerhalb weniger Tage will Olaf Scholz die Reizthemen aussparen. Bei den Firmenbesuchen geht es statt um Flüssigerdgas-Terminals um Geothermie und Biotechnologie.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist erneut nach Mecklenburg-Vorpommern - diesmal zu Unternehmensbesuchen. Acht Tage nach seinem letzten Besuch im Nordosten will Scholz am Freitag zwei Unternehmen in Schwerin und Teterow besuchen. Begleitet wird er nach Angaben der Schweriner Staatskanzlei unter anderen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), der Botschafterin der Republik Island, María Erla Marelsdóttir, und dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner.

Zum Start in Schwerin steht die Inbetriebnahme einer Geothermieanlage (11:00 Uhr) an. Die neue Heizzentrale im Stadtteil Lankow soll 15 Prozent des Fernwärmebedarfs von Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt decken. Nur wenn es im Winter einmal sehr kalt werden sollte und alle Kunden die Heizungen voll aufdrehen, wird den Stadtwerken zufolge mit Erdgas etwas «zugeheizt».

In Teterow will der Kanzler das Biotechnologieunternehmen Miltenyi Biotec (15:00 Uhr) besichtigen. Die Firma mit Hauptsitz in Bergisch Gladbach betreibt nach eigenen Angaben Niederlassungen in Europa Nordamerika, Asien und Australien. Forschungsfelder seien unter anderem Krebs und Autoimmunerkrankungen. Geplant sind dort auch Gespräche mit Unternehmensvertretern.

Am Donnerstag vergangener Woche hatten Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf Rügen das Gespräch mit Kritikern der Pläne zum Bau eines Flüssigerdgas-Terminals gesucht. Hunderte Demonstranten begleiteten den Besuch. Auf der Insel herrscht die Furcht, dass die Industrieanlage den wichtigen Tourismus beeinträchtigen könnte.