Hans-Ulrich Bloß neuer österreichischer Honorarkonsul in MV

MV-CDU-Fraktion zum Informationsbesuch in Schweden

Die CDU-Fraktion im Schweriner Landtag will sich in den kommenden drei Tagen bei einer Schweden-Reise über die Innenpolitik des skandinavischen Landes informieren. Stationen sind Trelleborg, Malmö und Stockholm, wie die Fraktion am Wochenende mitteilte. Die Reise sollte am Sonntagabend beginnen und bis Mittwoch dauern.