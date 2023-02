Motorrad im Wert von 25.000 Euro in Greifswald entwendet

Mecklenburgische Seenplatte: Diebe stehlen nahe Greifswald Wohnwagen und stecken ihn an

Unbekannte haben in Vorpommern einen Campingwagen gestohlen und diesen an der Autobahn 20 nördlich von Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) in Brand gesteckt. Polizei und Feuerwehr wurden am Dienstagabend von Zeugen alarmiert, weil auf einem Feld bei Breest angeblich eine landwirtschaftliche Maschine brennen sollte, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Beim genauen Hinsehen entpuppte sich das Fahrzeug als brennender Wohnwagen. Dieser brannte aus, verletzt wurde niemand.