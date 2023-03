Duo mutmaßlicher Autodiebe auf frischer Tat ertappt: U-Haft

Ermittlungen: Autodiebe stehlen Luxuswagen: 1,5 Millionen Euro Schaden

Autodiebe haben in den vergangenen Tagen in Südhessen zehn hochwertige Neuwagen gestohlen. Der Schaden betrage über 1,5 Millionen Euro, teilte die Polizei in Darmstadt am Dienstag mit. Zunächst hatten die bislang unbekannten Täter in der Nacht zum Freitag von einem Firmengelände in Biebesheim vier Autos gestohlen. In der Nacht zum Montag drangen Diebe auf ein Firmengelände in Ginsheim-Gustavsburg ein und entwendeten sechs Wagen. Ob es zwischen diesen Taten einen Zusammenhang gibt, war zunächst unklar.