Damhirsch prallt gegen Autos: Zwei Schwerverletzte, Tier tot

Eine 67-jährige Autofahrerin und ihr 62-jähriger Beifahrer sind bei einem Wildunfall in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Ein Hirsch sei am Mittwochabend plötzlich auf die Bundesstraße 105 gesprungen, teilte die Polizei mit. Das Tier sei erst mit dem Auto einer 51-jährigen Fahrerin zusammengestoßen, wodurch diese und ihr Mitfahrer leicht verletzt wurden. Wegen des starken Aufpralls sei der Hirsch dann in den Gegenverkehr geschleudert worden. Dort schlug er durch die Frontscheibe eines Autos durch, wie es hieß. Die 67 Jahre alte Fahrerin wurde schwer verletzt per Rettungswagen in ein Klinikum gebracht, ihr Beifahrer mit einem Rettungshubschrauber. Das Tier sei noch an der Unfallstelle verendet.

Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, wie es hieß.

