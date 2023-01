Geoforschung: Menschen treiben Blaualgen-Wachstum an

Umwelt: Blaualgen breiten sich erneut in der Mosel sichtbar aus

Man erkennt sie an den grünen Schlieren: Blaualgen breiten sich derzeit wieder kräftig in der Mosel aus. «Das hat ganz leicht angefangen und jetzt in den letzten Tagen sind sie wieder so weit hoch gewachsen, dass man sie auch mit bloßem Auge erkennen kann», sagte Biologin Julia Kleinteich von der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur. Noch liege die Konzentration unter der kritischen Grenze. «Ich gehe aber davon aus, dass sie wahrscheinlich in den nächsten Tagen erreicht wird.»