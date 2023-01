Nur wenige Corona-Patienten in den Kliniken im Nordosten

Unfall: Arbeiter beim Lkw-Entladen eingeklemmt und schwer verletzt

Beim Entladen eines Lastwagens ist in Neubrandenburg ein Arbeiter schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, ereignete sich der Unfall am Dienstagvormittag auf einem Firmengelände in Fritscheshof im Osten der Stadt. Ein 51-jähriger Arbeiter wurde demnach auf der Ladefläche des Lebensmittel-Lkw zwischen einer Trennwand und einem Stapler eingeklemmt. Er kam mit Kopfverletzungen in eine Klinik. Die genauen Umstände des Unfalls, also auch, was genau entladen werden sollte, seien noch unklar. Mit dem Verletzten war ein weiterer Arbeiter dort tätig, der den Stapler bedient haben soll und unverletzt blieb. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales wird in die Ermittlungen einbezogen.