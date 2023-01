Platter Reifen lässt Reifendieb auffliegen

Schwandorf: Autofahrer wendet nach Reifenschaden auf der Autobahn

Um einen Platten an seinem Auto zu wechseln, hat ein Fahrer auf der Autobahn 93 in der Oberpfalz kurzerhand gewendet. Wie die Polizei am Freitag berichtete, bemerkte der 44-Jährige am Vortag bei Teublitz (Landkreis Schwandorf) den Reifenschaden. Um besser an dem Reifen arbeiten zu können, wendete der Fahrer seinen Wagen auf der Fernstraße und stellte ihn entgegen der Fahrtrichtung auf den Seitenstreifen.