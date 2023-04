Schwesig besucht Soldaten aus MV im Nato-Einsatz in Litauen

Konflikte: Kommandeur: Bundeswehr braucht in Litauen modernere Technik

Die Bundeswehr braucht einem Kommandeur zufolge für ihre Einsätze in Litauen modernere Waffensysteme und Funkgeräte. Das hätten die ersten sechs Monate des Nato-Einsatzes in dem baltischen Staat gezeigt, sagte Christian Nawrat, Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 41, am Donnerstag in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald). Nawrat und die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Eva Högl (SPD), begrüßten bei einem Appell gut 250 Panzergrenadiere der Brigade, die sechs Monate in Rukla in Litauen im Einsatz waren. Dort halfen sie in einer Nato-Einheit mit 1600 Leuten unter litauischem Befehl, die sogenannte Ostflanke des Bündnisses zu sichern. Kurz nach dem Start des Einsatzes im Februar überfiel Russland die Ukraine.