Brände: Kinderwagen in Mehrfamilienhaus-Keller in Brand gesetzt

Unbekannte haben in Stralsund erneut einen Kinderwagen im Keller eines Mehrfamilienhauses in Brand gesteckt. Durch das Feuer am Dienstagabend wurde auch ein Stromverteilerkasten zerstört, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Feuerwehrleute konnten den Brand im Stadtteil Grünhufe aber löschen, bevor das Feuer sich so stark ausbreitete, dass die Bewohner des Hauses hätten evakuiert werden müssen.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In der Vergangenheit gab es bereits eine ganze Serie solcher schweren Brandstiftungen in der Hansestadt. Zuletzt brannte vor zehn Tagen ein Kinderwagen im Keller eines anderen Mehrfamilienhauses im Stadtteil Grünthal-Viermorgen. Davor hatte es im Juni eine Reihe von Brandstiftungen dieser Art gegeben, so dass die Polizei einen Zusammenhang zwischen den Fällen vermutet. Die Höhe der Schäden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Im Juni war in einem Fall ein 70-jähriger Mann mit Rauchvergiftungen in eine Klinik gebracht worden.

