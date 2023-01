Defekter Wäschetrockner löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Home

Ein defekter Wäschetrockner hat am Sonntag in Mechow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Einsatzkräfte seien am Nachmittag zu einem Brand in einer zum Wohnhaus ausgebauten Scheune gerufen worden, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer brach demnach im Erdgeschoss des Hauses aus und drang durch die Decke in den Wohnbereich. Die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden rückten mit 65 Kameraden und 15 Fahrzeugen an, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner waren nicht im Haus. Es entstand den Angaben zufolge ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Es wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

