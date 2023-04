Vier Betrugsfälle verursachen Zehntausende Euro Schaden

2. Bundesliga: Hansa Rostock vor Nordduell gegen Kiel mit Offensivproblemen

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock geht mit großen Offensivsorgen in das Nordduell am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Holstein Kiel. Außer dem gesperrten Angreifer John Verhoek, der im Spiel in Magdeburg am vergangenen Wochenende (0:3) die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, droht auch der Ausfall von Svante Ingelsson. Der Schwede hat Adduktoren-Probleme. «Wenn Svante fehlt, ist es ein großer Ausfall für uns», sagte Hansa-Trainer Alois Schwartz am Donnerstag: «Wer für John in die Bresche springt, entscheiden wir in den kommenden zwei Tagen.»