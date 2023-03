Seawolves feiern umkämpften Sieg gegen Crailsheim

Basketball-Bundesliga: Vier Siege: Aufsteiger Seawolves top: Nun gegen Alba Berlin

Wieder zurückgelegen, wieder die Nerven in der Crunchtime behalten, wieder gewonnen - und nun sogar für ein paar Tage Tabellenführer: Die Rostock Seawolves mischen derzeit die Basketball-Bundesliga auf und lassen die Konkurrenz staunen. Am Sonntag hatte das Team von Cheftrainer Christian Held mit 95:92 (49:46) auch bei der BG Göttingen gewonnen und seine Bilanz auf vier Siege in vier Partien ausgebaut. Zwar behielt auch der deutsche Meister Alba Berlin mit dem 78:70 gegen MLP Academics Heidelberg ihre weiße Weste, in der Punktedifferenz ist Rostock aber um einen Zähler besser als der Titelverteidiger. Damit kommt es am kommenden Sonntag (18.00 Uhr) in der StadtHalle zum Topspiel zwischen den Clubs.