Rostock-Trainer nach Pokal-Aus: «Niederlage ist sehr hart»

Seawolves-Coach Held warnt vor einer schwierigen Saison

In ihrem zweiten Jahr in der Basketball-Bundesliga wollen die Rostock Seawolves ihre Erfolgsgeschichte aus der Premieren-Saison fortschreiben. Nach dem neunten Rang zum Abschluss der Hauptrunde und dem knapp verpassten Einzug in die Playoffs in der zurückliegenden Spielzeit, hielt sich Cheftrainer Christian Held am Dienstag jedoch bedeckt: «Für den Club ist es wichtig, dass wir weiterhin Erstliga-Basketball in Rostock haben.» Der Coach betonte: «Es gibt viele Gründe dafür, dass das zweite Jahr schwieriger ist. Die Euphorie ist so ein bisschen verflogen. Das führt dann dazu, dass der eine oder andere vielleicht glaubt, hier oder da ein Prozent weniger, das wird ausreichen. Und das wird es für uns nicht.»