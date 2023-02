Rostock Seawolves feiern klaren Sieg in Braunschweig

Basketball Bundesliga: Rostock Seawolves feiern klaren Sieg in Hamburg

Die Rostock Seawolves haben in der Basketball-Bundesliga auch das zweite Duell gegen die Veolia Towers Hamburg für sich entschieden. Der Aufsteiger feierte am Freitagabend vor 3400 Zuschauern in der Inselparkhalle zum Rückrundenstart einen 91:81 (44:46)-Erfolg und damit seinen dritten Sieg in Serie. Bester Werfer in der Mannschaft von Cheftrainer Christian Held war Tyler Nelson (20 Punkte).