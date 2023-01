IC-Verbindungen für Stendal und Magdeburg gestrichen

Gesundheitsministerin: Drese erinnert an Opfer des Nationalsozialismus

Die Gesundheitsministerin von Mecklenburg-Vorpommern hat an die Menschen mit Behinderung oder psychischen Erkrankungen erinnert, die Opfer der Nationalsozialisten wurden. Auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes seien 2200 Menschen ermordet und 5000 zwangssterilisiert worden. «Diese Menschenverachtung ist unfassbar. Aber hinter diesen Opferzahlen stehen Menschen, die fassbar sind», sagte Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag in Schwerin anlässlich des Opfergedenktags am Freitag. Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz von der Roten Armee befreit.