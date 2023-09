Bio-Bauern über die Schulter geschaut: 16. Landpartie in MV

Der Trend zu Bio-Produkten ist ungebrochen. Auch aus dem Sortiment der Supermärkte sind sie nicht mehr wegzudenken. In MV konnten sich die Kunden auf Höfen vor Ort ein Bild machen und auch selbst Hand anlegen.

Tausende Menschen haben am Samstag die Gelegenheit genutzt, sich in Mecklenburg-Vorpommern auf Höfen und in Betrieben über ökologische Anbau- und Produktionsweisen zu informieren. «Sehr gut besucht waren die Hoffeste auf dem Kappellschen Hof bei Greifswald und auf dem Demeter-Hof in Schwerin-Medewege», sagte der Organisator und Koordinator der Bio-Landpartie, Burkhard Roloff, von der Umweltorganisation BUND. Alle Höfe hätten von einer guten Stimmung und einer positiven Resonanz bei den Besuchern berichtet.

An der inzwischen 16. Bio-Landpartie nahmen 62 Unternehmen teil, darunter Bio-Landwirtschaftsbetriebe, Bio-Käsereien, -Bäckereien, -Mostereien, Brennereien, -Mühlen, -Fleischereien sowie Bio-Vermarkter. Roloff: «Besonderes Interesse fand auf den Bio-Höfen die bäuerliche, ökologische Nutztierhaltung, vom Mobil-Stall für Bio-Hühner auf dem Demeterhof «Hufe8» in Seelow oder die ganzjährige Weide-Haltung von Wasserbüffel auf dem Büffelhof Seekoppel bei Rerik.» In einigen Höfen konnten die Besucher selbst mosten oder Bio-Kartoffeln sammeln.

Der ökologische Landbau als weltweit erprobtes Anbausystem fördere insgesamt den Klimaschutz und erhöhe dadurch die Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft gegenüber den Folgen der Klimakrise, so der BUND. Nach Angaben des Schweriner Landwirtschaftsministeriums konnte der Biosektor in Mecklenburg-Vorpommern zulegen. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres lag der Zuwachs an Ökofläche danach bereits bei 5200 Hektar. Rund 32 Betriebe stellten in diesem Zeitraum auf Öko um.

Insgesamt werden in Mecklenburg-Vorpommern (Stand 31. Mai 2023) 204 909 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche ökologisch bewirtschaftet. Damit seien erstmals 15 Prozent bio-zertifizierte Anbaufläche erreicht. In MV sind 1257 Landwirtschaftsbetriebe biozertifiziert.