Agrar: Beste deutsche Nachwuchsmelker kommen aus MV

Deutschlands beste Nachwuchsmelker kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Melkerin Ingrid Vogt aus Glewitz (Vorpommern-Rügen) und Melker Ansgar Gemballa aus Spantekow (Vorpommern-Greifswald) haben beim 37. Bundeswettkampf in Neumühle (Rheinland-Pfalz) in ihren Disziplinen gewonnen, wie der Bauernverband MV und die Veranstalter des Bundeswettbewerbes am Donnerstag in Schwerin mitteilten. Der Wettbewerb ging am Donnerstag nach vier Tagen zu Ende. In der Mannschaftswertung gewann Mecklenburg-Vorpommern vor Bayern und Niedersachsen. Am bundesweiten Melk-Endwettkampf hatten sich 23 junge Frauen und Männer aus Deutschland beteiligt.

Ein Landwirt melkt eine Kuh mit einer Hand. © Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Die Starter müssen sich in Melkarbeit mit zeitgemäßen Melksystemen bewähren, den tiergerechten Umgang mit Milchkühen beherrschen sowie Fachkenntnisse aus allen Gebieten der Milcherzeugung und Agrarwirtschaft unter Beweis stellen. Vogt siegte in der Gesamtwertung und der Sparte Melkkarussell, Gemballa beim Melkstandtyp Fischgräte. Beide werden bei einem Agrarbetrieb bei Rostock ausgebildet, hieß es vom Bauernverband MV. Auch MV-Agrarminister Till Backhaus (SPD) gratulierte den Siegern. Der Melk-Bundeswettbewerb fand seit 2018 erstmals wieder statt und steht unter Schirmherrschaft des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Teilnehmen können Nachwuchskräfte im Alter von 16 bis 25 Jahren.

