Ihlenberg wird grünes Gewerbegebiet und Deponie

Die zu DDR-Zeit errichtete riesige Sondermülldeponie Ihlenberg zwischen Schönberg und Lübeck lagerte gefährliche Reststoffe aus ganz Europa ein. Jetzt soll das Gelände zu einem Gewerbegebiet für Recycling und grüne Energie werden. Müll kommt aber auch weiterhin.

Auf Norddeutschlands größter Sondermülldeponie Ihlenberg bei Schönberg (Nordwestmecklenburg) soll ein Gewerbegebiet mit Solarenergie-Produktion entstehen. Zugleich soll sie weiterhin Abfälle aufnehmen. Die landeseigene Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft (IAG) plant den Bau eines neun Hektar großen «grünen» Gewerbegebiets und die Ansiedlung von Unternehmen mit Bezug zur Umweltbranche, wie Henry Forster anlässlich eines Tags der offenen Tür auf dem Deponiegelände am Samstag sagte. Der Standort ist nach Angaben des Unternehmens 165 Hektar groß, davon stehen 113 Hektar für die Deponierung von Abfällen zur Verfügung.

Zum Tag der offenen Tür kamen nach Worten einer Sprecherin rund 5000 Besucher. Es gab neben der Vorstellung des Zukunftskonzeptes auch Kutschfahrten über das Gelände, eine Technikschau und Unterhaltung.

Gemeinsam mit privaten Investoren soll Forster zufolge am Ihlenberg eine Kreislaufwirtschaft aufgebaut werden, die bei der Entsorgung anfallende Materialien aufbereitet und wiederverwertet. So werde damit gerechnet, dass in den kommenden Jahren etwa 30 000 Rotorblätter von Windkraftanlagen entsorgt werden müssen. Auch eine Vielzahl von Solaranlagen stehe bald vor dem Tausch. Hier sieht Forster Tätigkeitsbereiche für Firmen am Ihlenberg.

In einem ersten Schritt wird ein Verwaltungszentrum gebaut, das rund einem Dutzend Firmen Platz bietet, wie der Deponie-Chef erläuterte. Im Herbst 2023 soll der Bebauungsplan vorliegen. Interessenten gebe es bereits. Ab dem Jahr 2025 würden auf ersten Deponieflächen, die bereits endgültig abgedichtet sind, Solaranlagen installiert. Derzeit seien 16 Hektar genehmigt. In der Zukunft sollen es nach Forsters Worten noch «wesentlich mehr» werden.

Der IAG-Geschäftsführer zeigte sich optimistisch, dass sich der Ihlenberg zu einem der größten Energieversorger der Region entwickeln kann - mit Solar- und Windenergie, Wasserstoff und Biomasse. Vorgesehen sei ein gemeinsames Energiekonzept mit den benachbarten Orten Schönberg und Selmsdorf. Künftig könnten die Anwohner mit Strom und Wärme vom Ihlenberg rechnen. An der benachbarten Bundesstraße 104 sollen Elektro- und Wasserstofftankstellen gebaut werden. Die ersten zehn E-Ladestationen auf dem Firmengelände wurden beim Tag der offenen Tür übergeben. Sie könnten von den Einwohnern der Gegend zu einem vergünstigten Tarif genutzt werden, sagte die Firmensprecherin.

Mit dem Umbau zu einem Kompetenzzentrum für Recycling und Energie reagiert das Unternehmen Forster zufolge auf einen Beschluss der Landesregierung, bis Ende 2035 die Einlagerung von hochgefährlichen Sonderabfällen (Gefahrenklasse DK III) auf der Deponie zu beenden. Danach würden zwar weiter Abfälle am Ihlenberg eingelagert, aber nur noch solche der weniger gefährlichen DK-II-Kategorie. Dazu zählten etwa Schlacken aus der Hausmüllverbrennung.

Die Deponie am Ihlenberg gilt mit einer Fläche von 113 Hektar als eine der größten Sondermülldeponien Europas. Seit der Inbetriebnahme 1979 landeten dort etwa 20 Millionen Kubikmeter Hausmüll und gewerbliche Abfälle, darunter giftige Industrierückstände.