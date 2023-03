MV: Beschäftigungszuwachs geringer als im Bundesdurchschnitt

Neueinstellungen in Handel, Gastronomie und öffentlichem Dienst haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Zahl der Erwerbstätigen in Mecklenburg-Vorpommern das Vor-Corona-Niveau fast wieder erreicht hat. Wie das Statistische Amt am Donnerstag mitteilte, hatten 2022 im Jahresdurchschnitt 761.800 Menschen eine Beschäftigung im Nordosten. 2019, dem Jahr vor dem Pandemieausbruch, waren es mit 762.300 etwa 500 mehr.

Die Zahl der Erwerbstätigen in Mecklenburg-Vorpommern nahm gegenüber 2021 um 0,6 Prozent zu. Damit fiel das Beschäftigtenplus halb so stark aus wie im Bundesdurchschnitt. Geringere Zuwächse verzeichneten Sachsen-Anhalt, das Saarland und Thüringen. In Hamburg lag das Plus bei 2,2 und in Berlin bei 3,4 Prozent.

Das produzierende Gewerbe mit der Industrie als Kern verzeichnete im Nordosten erneut einen personellen Verlust. Die Zahl der Erwerbstätigen ging um 0,7 Prozent auf 148.700 zurück. Bundesweit gab es einen leichten Zuwachs um 0,4 Prozent.

Der Dienstleistungsbereich, in dem in Mecklenburg-Vorpommern acht von zehn Beschäftigten ihr Geld verdienen, verzeichnete einen Anstieg der Erwerbstätigkeit. Knapp 6000 neue Arbeitsplätze kamen hinzu, unter anderem in Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Kommunikation, Erziehung und Gesundheit. Allerdings blieb der Zuwachs mit einem Prozent auch in diesem Bereich hinter dem bundesweiten Durchschnitt von 1,6 Prozent zurück.

Ob sich die Entwicklung fortsetzt, ist offen. Der Statistik zufolge verlor der Prozess im Laufe des vergangenen Jahres spürbar an Dynamik. So waren im vierten Quartal 2022 wieder weniger Menschen erwerbstätig als ein Jahr zuvor. Für das zweite Quartal war noch ein Plus von 1,4 Prozent ausgewiesen worden.