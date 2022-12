DFB-Bundesgericht reduziert Hansa-Strafe um 10.000 Euro

Landkreis Rostock: Sechseinhalb Jahre Haft für Serie von Wohnmobil-Diebstählen

Wegen einer Wohnmobil-Diebstahlsserie in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Täter am Dienstag in Rostock zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht sprach ihn wegen schweren Bandendiebstahls in acht Fällen und wegen versuchten schweren Bandendiebstahls in zwei Fällen schuldig. Zudem ordnete das Gericht die Einziehung von rund 286.000 Euro von dem Mann an, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstagabend mitteilte.