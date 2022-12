Weihnachtssingen mit 12.000 Fans im Ostseestadion

Bad Sülze: Ex-Freundin erdrosselt: Mann in U-Haft

Wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf seine ehemalige Lebensgefährtin sitzt ein 45 Jahre alter Mann wegen des Verdachts auf versuchten Mord in Untersuchungshaft. Der Deutsche soll die 42-Jährige am Donnerstagabend unter einem Vorwand in seine Wohnung in Bad Sülze gelockt und versucht haben, sie zu erdrosseln, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Ihren Angaben zufolge verwendete der Mann dabei ein nicht näher genanntes Hilfsmittel.