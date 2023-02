Van Drongelen: Keine glückliche Zeit beim HSV

Flüchtlinge: Integrationsbeauftragte: Unterkunft in Upahl Herausforderung

Die Integrationsbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Jana Michael, hat die Unterbringung und Betreuung von mehreren Hundert Flüchtlingen in Upahl (Nordwestmecklenburg) eine «große Herausforderung» genannt. Vor einer Bürgerversammlung an diesem Freitag in Grevesmühlen rief Michael zum konstruktiven Dialog auf. «Es ist wichtig, die Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Gewerbetreibenden in Upahl umfassend zu informieren und auf die Sorgen vor Ort einzugehen», erklärte Michael am Donnerstag. Sie werde an der Versammlung teilnehmen.