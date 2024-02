Rostock-Trainer: Kellerduell kein «Fußball-Leckerbissen»

Kurz vor Nordduell: Towers holen neuen Spieler

Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg hat einen Tag vor dem Nordduell mit den Rostock Seawolves einen neuen Spieler verpflichtet. Der amerikanische Guard Brae Ivey kommt vom spanischen Club Basquet Girona und unterschrieb in Hamburg einen bis zum Saisonende gültigen Vertrag. Das teilten die Towers am Freitagabend mit. Der 27 Jahre alte Ivey spielte in Europa auch schon für zwei Clubs in Nordmazedonien, für Czarni Slupsk in Polen sowie BC Juventus in Litauen.