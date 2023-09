Hansa Rostock und seine Fans: Sicherheitsstruktur verbessert

Rückfahrt: Hansa Rostock Fans stehlen in Tankstelle

Erneut sind Fans des Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock negativ aufgefallen. Auf der Rückfahrt mit der Bahn nach dem 1:1 ihrer Mannschaft bei Hannover 96 am Sonntag entwendeten einige Anhänger des Clubs nach Angaben der Polizei in einer Tankstelle in der Nähe des Bahnhofs in Büchen in Schleswig-Holstein mehrere Waren. Laut einer Mitteilung vom Montag hielten sich gegen 19.30 Uhr etwa 100 vermummte Hansa-Fans in der Tankstelle auf. Die Beamten ermittelten einen Schaden von mehr als 300 Euro.