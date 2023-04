Hansa Rostock droht Ausfall von Mittelstürmer Verhoek

Ludwigslust-Parchim: Zwei Schwerverletzte bei Unfällen in Westmecklenburg

Bei zwei Unfällen sind im Kreis Ludwigslust-Parchim am Donnerstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde in Warsow am Morgen ein E-Bikefahrer von einem Transporter erfasst, als er die Straße kreuzte. Der 67-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik, der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Bei Kuhlen kam eine 34-Jährige von der Straße ab, rutschte mit dem Wagen eine Böschung hinab und blieb an einem Baum hängen. Die Frau wurde schwer verletzt geborgen. Am Auto entstand Schaden in Höhe von 17 000 Euro. Die genaue Unfallursache ist in beiden Fällen noch unklar.