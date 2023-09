Der Druck wächst: Nächste Niederlage für Hansa Rostock

Gut gespielt - und wieder verloren. Hansa Rostock kassierte in Kaiserslautern eine bittere Niederlage.

Nach starkem Saisonstart fällt der FC Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga weiter zurück. Die Mecklenburger verloren am Sonntag mit 1:3 (1:2) beim 1. FC Kaiserslautern und kassierten dadurch die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen. «Jetzt wächst der Druck ein bisschen auf dem Kessel. Aber damit müssen wir umgehen», sagte Torwart Markus Kolke.

Tobias Raschl (3.) und Kevin Kraus (17.) brachten den FCK früh mit 2:0 in Führung. Dem neuen Brasilianer Junior Brumado gelang in der 29. Minute sein erstes Tor für den FC Hansa. Die beste Chance zum Ausgleich vergab der Kolumbianer Juan José Perea, als er am Fünfmeterraum frei zum Kopfball kam, aber an Torwart Julian Krahl scheiterte (69.). In der Schlussphase machte Ragnar Ache (84.) für die Lauterer alles klar.

Nach schwachem Beginn machten die Rostocker insbesondere in der zweiten Halbzeit ein gutes Auswärtsspiel und drängten die Gastgeber vor 40.450 Zuschauern weit in die eigene Hälfte zurück. Vor allem die Einwechselungen von Sarpreet Singh und Svante Ingelsson brachten noch einmal viel Schwung. In der Offensive war Hansa jedoch insgesamt zu harmlos.

«Es spornt eigentlich an, hier zu spielen. Es ist eigentlich geil. Aber wir haben die ersten 25, 30 Minuten wieder verschlafen», sagte Kolke. «In der ersten Halbzeit hätte Lautern uns eigentlich erledigen können. Am Ende müssen wir mit einem Punkt nach Hause fahren. Wir hätten das 2:2 machen können.»

Angesichts der Negativserie bekommt das nächste Heimspiel eine große Bedeutung. Am nächsten Samstag kommt der Tabellenvorletzte Eintracht Braunschweig ins Ostseestadion. Trainer der Niedersachsen ist Hansas Aufstiegs-Coach Jens Härtel, der zum ersten Mal nach seiner Freistellung im vergangenen November wieder auf die Rostocker trifft.