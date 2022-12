Bengalos beim Spiel: St. Pauli muss 26.400 Euro zahlen

Regierung: Erkältungswelle bei Kindern ist Thema im Kabinett

Die Landesregierung befasst sich am Dienstag (11.00 Uhr) in der Kabinettssitzung mit der aktuellen Erkältungswelle bei Kindern. Bundesweit nehmen derzeit Atemwegserkrankungen vor allem aufgrund von Grippeviren und des Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) zu. In einigen Regionen kommen Kinderkliniken an ihre Belastungsgrenzen. Mecklenburg-Vorpommern steht nach Einschätzung von Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) noch am Anfang der RSV-Welle. Aktuell unterstützt MV die Städte Hamburg und Berlin noch mit der Aufnahme kleiner Patienten. Drese rechnet jedoch damit, dass sich die Lage auch in Mecklenburg-Vorpommern noch zuspitzen wird.