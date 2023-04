1. FC Magdeburg bei Hansa mit Kai Brünker wieder im Training

Gesundheitssystem: 300 Beschäftigte demonstrieren vor Kliniken in Schwerin

Die Gewerkschaft Verdi ist zufrieden mit der Teilnahme am Warnstreik am Helios-Klinikum in Schwerin. An einer Demo vor dem Hauptgebäude hätten 200 Streikende sowie weitere 100 Beschäftigte in ihrer Mittagspause teilgenommen, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Daniel Taprogge am Freitag in Schwerin. Sollte das nächste geplante Treffen im Tarifstreit am 5. April zu keiner Einigung führen, schloss er einen erneuten Warnstreik nicht aus.