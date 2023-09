Wohnungsmieten für Studierende in Frankfurt am teuersten

WG-Zimmer in NRW werden teurer

Der Wohnungsmarkt in Nordrhein-Westfalen ist auch für Studierende teurer geworden. Für ein WG-Zimmer in Düsseldorf müssen Studierende in diesem Jahr durchschnittlich 515 Euro ausgeben (2022: 460 Euro), in Köln kostet ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft im Schnitt 550 Euro (2022: 475 Euro). Das geht aus einer Studie des Moses Mendelssohn Instituts (MMI) in Kooperation mit dem Immobilienportal WG-gesucht.de hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.