Erneut weniger Baugenehmigungen für Wohngebäude in Hessen

Statistik: Keine Trendwende bei Zahl der genehmigten Neubauwohnungen

Die Zahl der genehmigten Neubauwohnungen in Berlin sinkt seit Jahren - und auch dieses Jahr ist keine Trendwende in Sicht. Wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte, wurden in den ersten neun Monaten 6,9 Prozent weniger Neubauwohnungen genehmigt als im Vorjahreszeitraum. Demnach sollen 11.813 Wohnungen entstehen, davon 10.660 in Neubauten.