Wochenendwetter: «Unangenehm kalt» und überwiegend sonnig in Hessen

Die Menschen in Hessen müssen sich am Wochenende auf weiter frostige Temperaturen einstellen, können sich aber auch auf Wintersonne freuen. Am Samstag sei es morgens zunächst noch neblig-trüb und «unangenehm kalt», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Vor allem in Südhessen sei es dann aber überwiegend sonnig und trocken - bei Temperaturen von maximal minus fünf bis null Grad. Überfrierende Straßen und Reifbildung könnten laut DWD für Glätte sorgen.

Verschneite Bäume stehen auf dem Großen Feldberg vor einem sonnenbeleuchteten Nebelschleier. © Sebastian Gollnow/dpa

In der Nacht auf Sonntag kühle es erneut auf minus 6 bis minus 12 Grad ab, so die Expertin. In Tallagen seien lokal sogar minus 15 Grad möglich. Im Tagesverlauf ziehe Bewölkung auf, ehe ab dem Abend gefrierender Regen zu erwarten sei. Zu Wochenbeginn warnt der DWD daher vor erheblicher Glatteisgefahr. Am Montag steigen schließlich die Temperaturen auf mildere zwei bis sechs Grad.

