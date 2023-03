Karlsruhe: Wenig Erfolg bei Überfällen: Mutmaßlicher Räuber gefasst

Dank der Aufnahmen einer Überwachungskamera in einer Straßenbahn und Zeugenaussagen hat die Polizei einen mutmaßlichen Serienräuber in Karlsruhe gefasst. Der 40-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Kollegen hätten den Mann erst wenige Tage zuvor bei einem kleineren Delikt überprüft und eine markante Stelle am Auge wiedererkannt, sagte ein Sprecher. «So passte ein Mosaiksteinchen zum anderen.»