Unbeständiges Wetter in Hessen - Sturmböen möglich

Wettervorhersage: Weiter wechselhaftes Wetter in Nordrhein-Westfalen

In den kommenden Tagen erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen wechselhaftes und mildes Wetter. Am Donnerstag werde es tagsüber stark bewölkt und etwas regnerisch, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Am späten Nachmittag nehmen von Westen die Schauer zu. Im Bergland rechnen die Meteorologen mit stürmischen Böen mit bis zu 70 Kilometer pro Stunde. Die Temperaturen steigen auf acht bis zwölf Grad, in Höchstlagen auf sechs Grad. In der Nacht zu Freitag regnet es kaum, es bleibt jedoch bewölkt bei Tiefstwerten zwischen neun und sechs Grad.