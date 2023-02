Winter in Hessen sonnig, trocken und warm

Klimakrise: Sommer 2022 auch in Hamburg zu warm und zu trocken

Auch in Hamburg war der Sommer 2022 zu warm und zu trocken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, sind am 20. Juli in Hamburg-Neuwiedenthal 40,1 Grad Celsius gemessen worden. Das sei ein neues Allzeithoch, heißt es in einer Pressemitteilung des DWD. Die Durchschnittstemperatur in den Monaten Juni, Juli und August betrug in Hamburg den Angaben zufolge 18,8 Grad Celsius. Das vieljährige Mittel lag demnach bei 16,5 Grad Celsius.