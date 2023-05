Home

Wetteraussichten: Wechselhaftes Wetter am 1. Mai in Hessen

Wechselhaftes Wetter am 1. Mai in Hessen

Von ungetrübtem Sonnenschein zum Auftakt des Wonnemonats Mai ist in Hessen zunächst keine Spur. Das Wetter dürfte am Feiertag am Montag wechselhaft werden. Zunächst erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach im Süden und Osten Regen. Am Nachmittag sind Schauer und Gewitter dann auch im Westen möglich, wie der DWD am Sonntag in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen steigen demnach auf maximal 19 Grad, im höheren Bergland auf höchstens 14 Grad.

Sonnenstrahlen dringen durch Wolkenlücken. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Auch der Dienstag soll ungemütlich werden, der Nachmittag dürfte dann aber trocken bleiben. Zur Wochenmitte bleibt es den Meteorologen zufolge ebenfalls niederschlagsfrei bei Höchsttemperaturen von 19 Grad.

