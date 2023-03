Landkreis Waldeck-Frankenberg: Lagerhallenbrand in Bad Arolsen: Drei Menschen verletzt

In der Lagerhalle einer Entsorgungsfirma in Bad Arolsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) ist am späten Dienstagabend Müll in Brand geraten. Ein Anlieferer habe das Feuer im Ortsteil Mengeringhausen bemerkt und gemeldet, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Mittwochmorgen. Durch den Brand erlitt der Anlieferfahrer eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.