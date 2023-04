Home

Wetter: Wolken und Regen weichen langsam und machen der Sonne Platz

Passend zum April bleibt das Wetter in Hessen in den nächsten Tagen wechselhaft. Aber die Sonne kommt wieder häufiger zum Vorschein. Der Sonntag beginnt mit vielen Wolken und auch Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. In den Hochlagen kann es sogar schneien. Tief Markus sorgt für nasses und teils auch windiges Wetter. Durch den Dauerregen muss vor allem in der Mitte und dem Osten Hessens mit Hochwasser gerechnet werden.

Im Tagesverlauf zieht sich das Tief langsam in den Süden zurück. Dadurch lockert das Wetter zunächst im Norden auf. Im Laufe des Nachmittags verlässt der Regen auch die Mitte und Südhessen. Die Temperaturen erreichen zwischen sieben und zehn Grad, im höheren Bergland erwarten die Meteorologen drei bis sieben Grad. Die neue Woche startet in Hessen laut DWD klar und trocken mit Sonnenschein und einigen Quellwolken. Der Nordostwind ist mit kalter Luft weiter spürbar. Die Höchstwerte liegen bei drei bis elf Grad, die Tiefstwerte zwischen einem und minus fünf Grad. Stellenweise kann es glatt auf Straßen und Wegen werden. Auch der Dienstag startet meist heiter, teils wolkig und weitgehend trocken. Der Wind kommt nur noch schwach aus Nord bis Nordost.

